Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammer bin Selman, ülkesinin egemenliğine hiç kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.
İran, Arapların yoğun olarak yaşadığı Ahvaz kentide 25 kişinin öldüğü saldırıdan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmuştu.
Suudi Prens, tahran'dan gelen sert karşılık tehdidine yazılı açıklamayla karşılık verdi.
Selman, "Hiç kimsenin ülkemizin egemenliğine saldırmasına ve güvenliğini ihlal etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada da saldırının faillerinden "unutulmaz ve ölümcül bir intikam alacağız" denildi.