Svante Paabo kimdir? Nobel Tıp Ödülü’nün sahibi Svante Paabo kaç yaşında ve nereli?

2022 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Svante Paabo'nun kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Sosyal medyada merak edilen Svante Paabo'nun hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Svante Paabo kimdir?



SVANTE PAABO KİMDİR?



Svante Pääbo 20 Nisan 1955’te Stockholm’de dünyaya geldi. İsveçli biyolog, genetikçi ve bilim insanı olan Paabo evrimsel antropoloji alanında uzmanlaştı. Pääbo, palleogenetiğin kurucularından biri olarak Neandertal genomu üzerinde yoğun bir şekilde çalıştı.

2022'de "soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimi ile ilgili keşifleri" nedeniyle Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü.



Svante Pääbo, 20 Nisan 1955 tarihinde İsveç'in başkenti Stockholm'de doğdu. Annesi Estonyalı kimayager Karin Pääbo tarafından büyütülen Svante'nin babası, 1982 Nobel Tıp Ödülü sahibi Sune Bergström'dür.

Doktora derecesini 1986'da Uppsala Üniversitesi'nde adenovirüslerin E19 proteininin bağışıklık sistemini nasıl modüle ettiğini dair araştırma üzerine yaptı.

Doktorasını tamamladıktan sonra Almanya'nın Leipzig şehrindeki Max Planck Enstitüsü Evrimsel Antropoloji Genetik bölümü başkanı oldu. 1992 yılında, Alman Araştırma Cemiyeti tarafından verilen Almanya'nın en önemli araştırma ödülü olan Leibniz Ödülü'nü aldı.



Ağustos 2002'de Pääbo'nun araştırma birimi, eksik ya da hasarlı olması dil kabiliyetinin gelişmesinde sorunlara yol açan bir gen olan "Lisan geni" FOXP2'yi bulduklarını açıkladılar.



Pääbo, aynı zamanda ilk çağ insanları ve diğer antik topluluklar üzerine modern genetik yöntemlerini kullanarak çalışmalar yürüten bir bilim dalı olan paleogenetik'in kurucusu olarak bilinir. 2006 yılında, Neandertal'lerin gen haritasının tamamını yeniden inşa edilmesi planını açıkladı. 2007 yılında Pääbo, Time dergisi tarafından yılın etkili 100 kişisi listesinde yer aldı.