Taliban: Mayısa kadar tüm yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesini istiyoruz

Afganistan Taliban'ı, ABD ile geçen sene 29 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da imzaladıkları barış anlaşması gereği, mayıs ayına kadar ülkedeki tüm yabancı güçlerin çekilmesini istediklerini açıkladı.



ABD-Taliban barış anlaşmasının yıl dönümü nedeniyle Taliban'dan yapılan açıklamada, Taliban'ın anlaşma şartlarına tamamen uyduğu, artık ABD'nin de uymasının beklendiği belirtildi.



Söz konusu anlaşmanın "tarihi" nitelikte olduğu ifade edilen açıklamada, bu anlaşmada belirtildiği gibi geri kalan Taliban mahkumlarının serbest bırakılması ve Taliban liderlerinin isimlerinin Birleşmiş Milletler kara listesinden çıkartılması istendi.



Açıklamada, mayısa kadar tüm yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesinin istendiği vurgulandı ve Doha anlaşmasının yerine getirilmesinin Afganlar arası müzakerelerin yolunu açacağı kaydedildi.



Taliban'ın anlaşmaya uyarak ülke genelinde şiddet olaylarını azalttığı aktarılan açıklamada, özellikle büyük kentlerdeki eylemlerin durdurulduğu vurgulandı.



Öte yandan, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Yardımcısı Dava Han Minepal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Doha anlaşmasının, barışı bekleyerek zaman kaybetmekten başka bir şey olmadığını belirtti.



Minepal, bu anlaşmanın Afganlara kişisel ve mali olarak ağır kayıplar verdirdiğini kaydetti.



ABD ile Taliban arasında "Afganistan'a barış getirme" anlaşması, 29 Şubat 2020'de Doha'da imzalanmıştı.

