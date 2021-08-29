Taliban sözcüsünden Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye'ye güvence verdik

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil Havalimanı'nın lojistik ve teknik ihtiyaçları konusunda Türkiye ile görüştüklerini, güvenlik sorunu olmayacağı konusunda güvence verdiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Mücahid, "Türk halkı ve devleti bizim dostumuzdur. Bizim bu dostluğumuzun devam etmesi için birçok neden bulunuyor" dedi.



"GEREKİRSE TÜRKİYE VEYA BAŞKA BİR ÜLKEDEN İSTERİZ"



Mücahid, Kabil havalimanının güvenliğinin sağlanması için Taliban'ın özel kuvvetlerinin olduğunu, tüm Afganistan ve başkent Kabil'in güvenliği sağlanırken havalimanının güvenliğinin sağlamasının da zor olmayacağını belirtti.



Taliban sözcüsü, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın lojistik ve teknik ihtiyaçları konusunda, "Türkiye ile konuşmamız olduysa da kendilerine güvenlik sorunu olmayacağı konusunda güvence verdik, havalimanını tamamen ele aldıktan sonra ihtiyaçları çıkartırız. Gerekirse bu ihtiyaçları Türkiye veya başka bir ülkeden isteriz" dedi.



Türkiye'nin Afganistan'a desteğini sürdürmesini isteyen Mücahid, "Türkiye ile ekonomi alanında da ilişkiler kurmak istiyoruz. Önceden olduğu gibi eğitim alanında da Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız bulunuyor. Bu konuda yardımlarının sürmesini istiyoruz. Türk halkı ve devletinden dostluk ilişlerini devam ettirmesini istiyoruz. Çünkü Afgan halkıyla Türk halkı arasında derin tarihi ilişkiler bulunuyor" diye konuştu.

"TALİBAN'IN AÇIKLAMALARI ILIMLI AMA TEREDDÜTLER SÖZ KONUSU"