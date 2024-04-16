Taliban'dan "modern bilimlere ihtiyaç" vurgusu

Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakan Vekili Yardımcısı Ömeri, Host vilayetinde öğrencilerin düzenlediği fuarda yaptığı konuşmada, ülkedeki eğitim sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Ömeri, Afganistan'da mevcut sistemin sadece din adamları ve Taliban yönetiminin kadroları üzerine inşa edilmemesi gerektiğine işaret ederek, modern bilimlerin de çok önemli olduğunu kaydetti.



Her alanda işinin uzmanı profesyonellere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Ömeri, "Düzen sadece mollalarla sağlanamaz. Yine tekrar ediyorum, ben de dahil olmak üzere diğer üst düzey yetkililer, düzenin sadece mollalar ve mücahitler (Taliban yönetiminin mensupları) ile sağlanabileceği yönünde bir yanlışa kapılırsak, bu yanlış nedeniyle onları kutlarım ve onlarla aynı fikirde olmayız." dedi.



Ömeri, Afganistan'ın dini eğitimin yanı sıra pozitif bilimlere yönelik eğitime ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, bilim insanları ve mühendisler gibi çeşitli alanlarda uzmanlar yetiştirdiklerini ancak bunun zaman aldığını söyledi.

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