Taliban'dan sakal tıraşına yasak

Taliban yetkilileri Afganistan’ın Güney Helmand bölgesinde saç kesimi ve sakal tıraşında şeriat kanunlarını uygulamaları gerektiği konusunda berberleri uyardı.



Yetkililer tarafından yapılan duyuruda kimsenin şikayet etme hakkının olmadığı belirtilirken, Kabil’deki bir berber ‘’Askerler gelip duruyor ve sakalları kesmeyi bırakmamızı emrediyor. Aralarından biri, bizi yakalaması için gizli bir müfettiş gönderebileceklerini söyledi’’ diye konuştu.



Taliban askerlerinin Cumartesi günü, insan kaçırdığı tahmin edilen 4 kişiyi vurup, Herat sokaklarında sallandırmalarından sonra bu karar, geçmişteki katı kararlarına geri döndükleri konusundaki endişeleri arttırdı.

BERBERLER İŞLERİNİ KAYBETMEKTEN KORKUYOR



Berberler Taliban’ın bu yeni kuralı getirmesiyle para kazanmanın kendileri için giderek zorlaşacağından endişe duyduklarını anlattı. Başkent Kabil’de bir berber, ‘’Yıllardır benim salonum gençlerin nasıl isterlerse öyle tıraş oldukları ve modaya uygun göründükleri bir yerdi. Şimdi bu işe devam etmenin bir anlamı yok’’ diye konuştu.



Bir başka berber ise, ‘’Güzellik salonları ve berberler yasaklı işlere dönüşüyor. 15 yıldır bu işi yapıyorum ve devam edebileceğimi sanmıyorum’’ dedi.



Şehirdeki bir diğer berber de resmi bir emir almamasına rağmen sakal tıraşı yapmayı bıraktığını söylerken, ‘’Müşteriler tıraş olmuyorlar çünkü sokakta Taliban askerlerinin hedefi haline gelmek istemiyorlar’’ diye belirtti.



Şehirdeki en büyük salonlardan birini işleten bir berber de, hükümet görevlisi olduğunu iddia eden birinin kendisini aradığını söyledi. Ayrıca yetkilinin ‘’Amerikan tarzı kesimi’’ bırakmasını, kimsenin sakalını tıraş etmemesini ya da kısaltmamasını emrettiğini aktardı.



TALİBAN DAHA ÖNCE DE YASAKLAMIŞTI



Taliban’ın 1996-2001 yılları arasında ilk kez iktidarı ele aldığı dönemde, radikal İslamcılar dikkat çekici saç modellerini yasaklamış ve erkekleri sakal bırakmaya zorlamıştı. O dönemden sonra ise sinek kaydı tıraş yeniden popüler olmuş, pek çok Afgan erkek modaya uygun sakal tıraşı için berberlere gitmeye başlamıştı.