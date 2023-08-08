Tatbikat sırasında düşen helikopterin karakutusu bulundu: 4 askerin cesedi hala kayıp

3 KİŞİNİN CESEDİ HALA KAYIP

Düşen helikoptere ait kokpitin 40 metre derinden çıkarıldığı kaydediliyor.



ABD ve Avustralya'nın iki yılda bir düzenlediği "Talisman Sabre" isimli tatbikata, bu yıl 13 ülke ve 30 binden fazla askeri personel katılmıştı.



Tatbikata katılan Avustralya ordusuna ait "MRH-90 Taipan" tipi helikopterin 29 Temmuz'da Hamilton Adası yakınlarında düşmesinin ardından tatbikat geçici olarak durdurulmuştu.



Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, helikopterdeki 4 askerin "hayatta kalma şansının olmadığını" duyurmuştu.



Geçen hafta arama bölgesinde henüz kimliği tespit edilemeyen bir insan cesedine ulaşıldığı belirtilmişti.