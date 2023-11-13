Tayland ülkeye Çin polisini yerleştirmek istiyor

Tayland Turizm ve Spor Bakanlığı'na bağlı Turizm Başkanlığı, Çinli turistlerin kendilerini güvende hissetmeleri için ülkenin çeşitli turistik bölgelerine Çin polisini yerleştirme hakkında görüşmeler yapıldığını açıkladı. Tayland Hükümet Sözcüsü Chai Wacharonke, "Çin mafya grupları kendi polislerinden korkuyor." dedi.

Tayland ülkeye Çin polisini yerleştirmek istiyor

Strait Times'ın haberine göre, Turizm Başkanlığı Yöneticisi Thapanee Kiatphaibool, "Çin polisi devriye programı için Çin Büyükelçiliğiyle iletişim içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

'ın, ülke genelindeki güvenlik önlemlerini arttırdığını bu programla durumu kanıtlayacağını aktaran Thapanee, Çinli turistlerin 'da kendilerini daha fazla güvende hissetmesini sağlayacağını belirtti.

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Tayland hükümet sözcüsü Chai Wacharonke, planın Tayland'daki Çin mafya gruplarıyla başa çıkmak için uygulanacağını kaydederek, "Çin mafya grupları kendi polislerinden korkuyor" ifadesini kullandı.

Chai, Tayland vatandaşlarının ülkenin egemenliğiyle ilgili endişeleri hakkında ise, söz konusu programın egemenlikle bir ilgisi olmadığını, sadece belirlenen amaçlar çerçevesinde uygulanacağının altını çizdi.

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