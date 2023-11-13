Tayland ülkeye Çin polisini yerleştirmek istiyor

Tayland hükümet sözcüsü Chai Wacharonke, planın Tayland'daki Çin mafya gruplarıyla başa çıkmak için uygulanacağını kaydederek, "Çin mafya grupları kendi polislerinden korkuyor" ifadesini kullandı.



Chai, Tayland vatandaşlarının ülkenin egemenliğiyle ilgili endişeleri hakkında ise, söz konusu programın egemenlikle bir ilgisi olmadığını, sadece belirlenen amaçlar çerçevesinde uygulanacağının altını çizdi.