Tayland'da hava kirliliği tehdidi: 200 bin kişi hastanelik oldu

Egzoz gazları, endüstriyel emisyon ve tarımsal atıkların yakılmasından kaynaklı ortaya çıkan zararlı gazlar insan sağlığını tehdit ediyor.



Büyüyen tehlike nedeniyle Halk Sağlığı Bakanlığı'ndan da uyarılar geldi.



Çocukların ve hamile kadınların evlerinde durmaları, dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşların da mutlaka maske takmaları istendi.



İsviçre merkezli hava kalitesi izleme şirketi IQAir'a göre Bangkok, hava kirliliği açısından dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.

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