Tayland'da hava kirliliği tehdidi: 200 bin kişi hastanelik oldu

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliğinde büyük bir artış yaşandı. Şehri kaplayan zararlı gazlar halk sağlığını tehdit ediyor. Kirli hava nedeniyle yalnızca bu hafta yaklaşık 200 bin kişi hastaneye kaldırıldı.

Tayland'da hava kirliliği tehdidi: 200 bin kişi hastanelik oldu

hava kirliliğiyle karşı karşıya...

11 milyonluk nüfusuyla dünyanın en popüler turistik merkezlerinden biri olan başkent Bangkok, zararlı bir gaz bulutuyla kaplandı.

Yetkililerden gelen açıklamaya göre yalnızca bu hafta, yaklaşık 200 bin kişi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yılbaşından itibaren hastanelik olanların sayısı 1,3 milyonu buluyor.

Tayland'da hava kirliliği tehdidi: 200 bin kişi hastanelik oldu - 1

Egzoz gazları, endüstriyel emisyon ve tarımsal atıkların yakılmasından kaynaklı ortaya çıkan zararlı gazlar insan sağlığını tehdit ediyor.

Büyüyen tehlike nedeniyle Halk Sağlığı Bakanlığı'ndan da uyarılar geldi.

Çocukların ve hamile kadınların evlerinde durmaları, dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşların da mutlaka maske takmaları istendi.

İsviçre merkezli hava kalitesi izleme şirketi IQAir'a göre Bangkok, hava kirliliği açısından dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.

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