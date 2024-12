Trump başvuruda bulundu: Sus payı davası düşecek mi?

ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'ın avukatları New York Mahkemesi Yargıcı'na Trump'ın seçimi kazandığını hatırlatarak davanın geçiş sürecine zarar verdiğini savundu.



Davanın başarısız bir çaba olduğunu öne süren avukatlar davanın bir an önce düşürülmesini istedi.



İlgili kanunlara göre, mahkemenin karar vermesi için 9 Aralık'a kadar süresi bulunuyor.



New York Mahkemesi kasımdaki başkanlık seçimlerinin ardından, avukatların davaya itiraz talebini kabul ederek cezanın açıklanmasını süresiz olarak ertelemişti.

ABD TARİHİNDE İLK



Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri öncesinde “sus payı” ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor.



ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir başkan suçlu bulundu.