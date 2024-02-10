Trump Biden'ı hedef aldı: Hayatta olduğunu bilmiyor!

Trump ,"Eğer Biden yargılanmayacaksa o zaman benim de yargılanmamam gerekiyor. Bu, Biden'ın siyasi rakibi olan bana yönelik bir zulümden başka bir şey değil. Biden'ın hayatta olduğunu bildiğini düşünmüyorum" dedi.



Donald Trump da evinde bulunan gizli belgelerden dolayı yargılanıyor. Raporda Biden, "İyi niyetli, zayıf bir hafızası olan yaşlı biri” olarak nitelendirilmişti.



81 yaşındaki Biden’ın imajı, bu yıl Kasım ayında düzenlenecek seçimler öncesinde Demokratlar için endişeye dönüşmüş durumda. Rapordaki hafızasıyla ilgili ifadeler Cumhuriyetçiler’in Biden’ı hedef almasına yol açtı.



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, Biden’ın ülkeyi yönetmeye uygun olmadığını dile getirdi. Biden ise rapora tepki gösterdiği konuşmasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi için "Meksika Devlet Başkanı" demişti.

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