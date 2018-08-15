ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Omaraso Newman hakkındaki sözleri ABD'nin gündemine oturdu.



Sosyal medyadan açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Ağlayan ve delirmiş ayak takımına Beyaz Saray'da iş verirseniz işe yaramaz" dedi.



Hakaretler savuran ABD Başkanı Donald Trump, Omarosa Newman için "köpek" ifadesini kullandı ve onu görevden alan Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'i övdü.



Omarosa Newman ise, ABD Başkanı Trump'ın kastlı olarak ırkçı bir ayrımcılık yaptığını savundu.



Eski danışman Omarosa Newman, "Eline geçen her fırsatta siyahi Amerikalılara saldırıyor. Onların zekasına hakaret ediyor. Tabanını başarılı siyahi Amerikalılara karşı kışkırtmak ve onları aşağıya çekmek istiyor" dedi.



Donald Trump'a boyun eğmeyeceğini söyleyen Beyaz Saray eski danışmanı Omarosa Newman, Trump'ın dengesiz biri olduğunu ve ABD'ye zarar verdiğini de belirtti.



Bir zamanlar 2016 seçimlerinde Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ın taraftarı olan Omarosa Newman daha sonra taraf değiştirerek Donald Trump'ın seçim kampanyasına yardımcı olmuştu.

Newman, Trump'ın siyahilere hakaret eden bir ses kaydı olduğunu da iddia etti.



ABD Başkanı Donald Trump ve eski danışmanı Omarosa Newman arasındaki tartışma, Omarosa Newman'ın Beyaz Saray'daki dönemini anlatan bir kitap yazmasıyla başlamıştı.