ABD Savunma Bakan Vekili Partick Shanahan, yaptığı yazılı açıklamada, Wolters'ın Orgeneral rütbesine terfi ettirildiğini ve Trump'ın kendisini EUCOM Komutanlığı görevine atayacağını ifade etti.
Shanahan, açıklamasında, "NATO da Orgeneral Walters'ın Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı olması konusunda mutabık kaldı" ifadesine yer verdi.
Orgeneral Wolters, Senato'dan onay aldıktan sonra mevcut EUCOM Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti'nin yerine atanmış olacak.
Wolters, halihazırda ABD'nin Avrupa Hava Kuvvetleri, Müttefik Hava Komutanlığı ile NATO Müşterek Hava Gücü Yetkinlik Merkezi Direktörlüğü görevlerini yürütüyor.
Trump NATO'ya yeni komutan atadı
Anadolu AjansıDünya
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı'na (SECEUR) Orgeneral Tod D. Wolters'ı atayacağı duyuruldu.
ABD Savunma Bakan Vekili Partick Shanahan, yaptığı yazılı açıklamada, Wolters'ın Orgeneral rütbesine terfi ettirildiğini ve Trump'ın kendisini EUCOM Komutanlığı görevine atayacağını ifade etti.