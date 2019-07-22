Amerikan Wall Street Journal gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarına, "Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan kaçınmak istediğini ve Erdoğan'a bu yönde güvence verdiğini söylediğini" aktardı.



Amerikan yönetimi S-400'ler sebebiyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararı almıştı. Cumhuriyetçi senatörler ise Ankara’ya yaptırım çağrısı yapan bir önergeyi Senato’ya sunmuştu.



ABD Başkanı Trump’ın Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye’ye yönelik yaptırımlara ilişkin yarın akşam Beyaz Saray’da bir görüşme yapması bekleniyor.



Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulanmaması için senatörleri ikna etmeye çalışacağı öne sürülüyor.



ABD Başkanı Trump Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması kararının ardından Obama yönetimini suçlayarak, "O konuya bakıyoruz. Pek çok nedenden ötürü çok çok zor bir durum" ifadelerini kullanmıştı.

