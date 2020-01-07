Trump ve kurmayları, Süleymani suikastını senatoya anlatacak

ABD'de Donald Trump yönetimi, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile suikasyın ardından İran ve Irak'ta yaşanan gelişmelere dair senatoyu bilgilendirecek.



ABD Senatosu'nda yarın yapılacak oturuma, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve CIA Direktörü Gina Hasper katılacak.



Yetlililer, Kasim Süleymani'nin ABD kuvvetleri tarafindan düzenlenen hava saldırısı sonucunda öldürülmesi ve sonrasında bölgede yaşanan gelişmeler hakkında senatoyu bilgilendirecek.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?