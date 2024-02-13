Trump, Yüksek Mahkeme'nin 2020 seçim davasını durdurmasını istiyor

BU TRUMP'IN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU TEK DAVA DEĞİL



Trump, başkanlık koltuğu için yarışırken bu davaya ek olarak üç ceza davasıyla daha karşı karşıya.



Kendisi Georgia'da eyaletteki 2020 seçim sonuçlarına yönelik hile girişiminde bulunduğu iddiasıyla suçlamalarla ve Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gizli belgeleri ele geçirmesiyle ilgili yedi maddelik bir iddianameyle karşı karşıya bulunuyor.



Trump hakkında açılan tüm davalarla ilgili suçlamaları reddetti.



Trump'ın hukuk ekibi ayrıca ceza davalarını 2024 seçimleri sonrasına ertelemek için defalarca girişimde bulundu.



Seçimlere müdahale davasında Trump dört suçlamayla suçlandı: ABD'yi dolandırmaya yönelik komplo, resmi bir işlemi engellemeye yönelik komplo, resmi bir işlemi engelleme ve vatandaşların haklarına karşı komplo.



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Suçlamaları defalarca reddetti ve avukatları, başkanların Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra bile "görevdeyken işledikleri olası suçlar nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmaz" olduklarını savundu.



Geçen hafta bu iddia üç yargıçlı bir heyet tarafından reddedildi ve "başkan olarak görev yaptığı sırada kendisini korumuş olabilecek herhangi bir dokunulmazlığın artık koruma sağlamadığına" karar verdi.



Şimdi, Trump'ın avukatları Yüksek Mahkeme'den, tüm aktif yargıçların davayı incelemesi için zaman tanımak üzere alt mahkemenin kararını askıya alarak ağırlığını koymasını istiyor.



Dosyalarında, eski devlet başkanının dokunulmazlığının reddedilmesinin "bu tür davaların tekrarlanacağı ve giderek yaygınlaşacağı" bir emsal oluşturacağı konusunda uyardılar.

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Trump'ın avukatları, "Cezai kovuşturmaya karşı dokunulmazlık olmazsa, bildiğimiz şekliyle Başkanlık kavramı sona erecek" dedi.



Yargıçlar davanın mahkemenin olağan programına göre dinlenmesine de karar verebilir. Bu da dava duruşmasının Kasım ayındaki seçim tarihinden çok sonraya ertelenmesine neden olabilir.



Yüksek Mahkeme daha önce geçen yılın sonlarında davanın baş savcısı Özel Savcı Jack Smith'in Trump'ın dokunulmazlık iddiası hakkında hızlandırılmış bir karar verilmesi yönündeki talebini reddetmişti.



Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın talebi hakkında ne zaman karar verebileceği belli değil. NTV’yi sosyal medyadan takip edin