ABD Başkanı Donald Trump'ın bulunduğu sırada "havuzu kullanmak için" kulübe giren kadın daha sonra ise "Birleşmiş Milletler-Çin-Amerikan Derneği etkinliği" için geldiğini söyledi. Farklı ifadeleri şüphe çeken kadın gözaltına alındı.



Kapıdaki güvenliği aşan Çinli kadının 4 adet cep telefonu, iki pasaport, bir dizüstü bilgisayar ve zararlı yazılımlar içeren bir flaş bellek taşıdığı açıklandı.



Yüzmeye geldiğini söyleyen kadının, üzerinde hiçbir havuz eşyası bulunmadığı belirtiliyor.



ABD Başkanı Trump'ın Florida'daki Mar-A-Lago kulübü konusundaki güvenlik zaafiyeti tartışmaları olay üzerine yeniden alevlendi. Trump ise hiçbir endişesi bulunmadığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, "Gizli servis mükemmel bir iş çıkarıyor" dedi.