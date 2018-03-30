Trump'ın damadı Kushner'in Veliaht Prens Selman'a gizli bilgileri sızdırdığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner bu kez "gizli bilgilerin sızdırılması" iddiasıyla gündemde. ABD'li demokratlar, Jared Kushner'in Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a gizli bilgileri sızdırdığını iddia etti.

Temsilciler Meclisi'nin 6 demokrat üyesi FBI'dan olayın soruşturulmasını talep etti. Jared Kushner'ın, ekim ayındaki Suudi Arabistan ziyareti sırasında, Prens Selman'a gizli bilgileri ifşa ettiği belirtiliyor.



Kushner'ın, kraliyet ailesi ve üst düzey yöneticilerden, Prens Selman'a muhalif isimlerin listesini verdiği iddia ediliyor. Kushner'in ziyaretinden bir hafta sonra, Suudi kraliyet ailesinin önde gelen çok sayıda ismi "yolsuzluk soruşturması" adı altında gözaltına alındı ve servetlerine el konuldu.



Kushner'in gizli bilgileri Başkan Donald Trump'a verilen günlük brifingden aldığı iddialar arasında. Beyaz Saray'daki güvenlik seviyesi geçen ay düşürülen Kushner hassas belgelerin yanı sıra günlük brifinglere de artık erişemiyor. Kushner'ın temsilcileri ise suçlamaları yanıtısız bıraktı.

