Trump'tan açıklama: Her şey yolunda

İran, Irak'taki iki ABD üssünü füzelerle vurdu.

Saldırı sonrası kurmaylarıyla bir toplantı yapan Trump'ın, duyurulan ulusa sesleniş konuşmasını yapmayacağı belirtildi.

Trump, alışıldığı gibi Twitter'dan bir mesaj paylaştı.



ABD Başkanı, "Her şey iyi! Irak'taki iki askeri üssümüze İran'dan füzeler fırlatıldı. Kayıp ve hasarları değerlendiriyoruz. Dünyanın en güçlü ve iyi donanımlı ordusuna bizde. Yarın sabah bir açıklama yapacağım." dedi.

Trump'ın açıklamasının, beklenenden daha yumuşak ifadeler içermesiyle ilgili, NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay'dan şu değerlendirme geldi:

"Anlaşılan o ki, bazı medya kuruluşlarına Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı tarafından verild,iği iddia edilen bilgiler doğru. O iddia, saldırılarda herhangi bir ABD askerinin ölmemiş olması. Trump, o yüzden sert olmayan, tehdit içermeyen tweet atmakla kapattı geceyi. Hasar tepsit çalışamaları devam ediyor ve sabah olur olmaz durum netleşinde ABD'nin pozisyonu da belli olacaktır..."