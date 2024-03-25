Trump'tan Biden ve Adalet Bakanlığı'na tepki: Bunların hepsi Biden davaları

Trump, yetişkin filmlerinde oynayan bir kadına "sus payı" vermekle suçlandığı davanın duruşmasının ardından Manhattan'daki mahkeme binasının yakınında kendisine ait binanın lobisinde basın toplantısı düzenledi.



Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını garantilediğine kesin gözüyle bakılan Trump, hakkındaki suçlamalara ilişkin, "Bunların hepsi Biden davaları." ifadesini kullandı.



"Bunların hepsi Biden ve Biden için çalışan haydutlar tarafından yapılıyor ve bu çok kötü bir şey. Ülkemiz için çok tehlikeli bir şey." diyen Trump, hakkındaki davalarla başkanlık seçimini kazanmasının engellenmeye çalışıldığını dile getirdi.

"İNSANLAR BUNU ANLIYOR"



Seçim çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği bir dönemde duruşma yapılmasına karar verilmesinin "adil olmadığını" savunan Trump, "Şu ana kadar anketlere bakılırsa bu hiç de işe yaramıyor. İnsanlar bunu anlıyor." diye konuştu.



Trump, ayrıca, Adalet Bakanlığı çalışanı Matthew Colangelo'nun da kendisine karşı açılan davalarda çalışması için Biden tarafından New York'a atandığını iddia etti.



Trump, "Hayal edebiliyor musunuz? Bir adamı Adalet Bakanlığından alıp önce başsavcılığın ofisine, sonra da Trump'ın peşine düşmesi için Manhattan Savcılığının ofisine koyuyorlar." dedi.