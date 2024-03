Trump'tan Biden ve Adalet Bakanlığı'na tepki: Bunların hepsi Biden davaları

"TANIKLIK ETMEKTE HİÇBİR SORUNUM OLMAZ"



Donald Trump, Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg tarafından açılan ve 15 Nisan'da görülmesi planlanan "sus payı" davasında ifade verip vermeyeceğiyle ilgili soruya, "Tanıklık etmekte hiçbir sorunum olmaz. Yanlış bir şey yapmadım." karşılığını verdi.



Kendisine açılan davaların muhatabı Bragg ve New York Başsavcısı Letitia James'ı hedef gösteren Trump, "Bu seçime müdahaledir. Bu ülkede daha önce yapılmamış şeyleri yapıyorlar. Kesinlikle bu seviyede buna benzer bir şey yaşamadık ve bunun üçüncü dünya ülkeleri, muz cumhuriyetlerinde çok sık yaşandığını öğrendim." dedi.



Trump, ayrıca, kendine yönelik suçlamaların başkanlık döneminin sona ermesinden hemen sonra değil de 3 yıl sonra yapılmasının yeniden başkan adayı olmasıyla bağlantılı olduğunu ileri sürdü.



Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.



Öte yandan New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiği suçlamasıyla dava açmış, mahkemeden Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklayarak 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.