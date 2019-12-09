Trump'tan Dünya Bankası'nın Çin kararına tepki

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Dünya Bankası'na, Çin'in borç talebine olumlu yanıt verdiği için tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Dünya bankası neden Çin'e borç para veriyor? Bu mümkün olabilir mi?" diye sordu.

Çin'in zaten çok parası olduğunu söyleyen Trump, "Yoksa da yaratıyorlar... durun!!!..." ifadelerini kullandı.

Bu hafta Dünya Bankası 2025 yılına kadar Çin’e yıllık 1 ila 1,5 milyar dolarlık düşük faizli borçlanma planını onayladı. Dünya bankası Çin’e 2017 yılında 2,4 milyar dolar 2019 ‘da da 1,3 milyar dolar kaynak sağlamıştı.

