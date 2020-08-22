Trump'tan yeni iddia: Derin devlet, aşıyı seçim sonrasına bırakmak için çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, derin devletin corona virüs aşısını seçimden sonraya ertelediğini iddia etti.

NTV Haber 22.08.2020 - 18:38 | Son Güncelleme : 22.08.2020 - 18:46

Trump'tan yeni iddia: Derin devlet, aşıyı seçim sonrasına bırakmak için çalışıyor

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Trump aşıları karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinde paylaştığı mesajda "Derin devlet ya da her kimse ilaç firmalarının aşıları ve tedavileri insanlar üzerinde denemesini zorlaştırıyor" ifadesini kullandı.

Aşıyı 3 Kasım seçimleri sonrasına ertelemek için çalıştıkları iddia etti.

Trump, "Açıkçası yanıtı 3 Kasım sonrasına ertelemeyi umuyorlar. Hıza odalanmalıyız ve hayat kurtarmalıyız" diye yazdı.

ABD Başkanı Trump, iddialarına yine kanıt sunmadı. Pek çok basın organı haberi komplo teorisi olarak duyurdu.

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