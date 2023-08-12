Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 2 ölü, 5 kayıp

Kuzey Afrika ülkesi Tunus açıklarında göçmen teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 2 ölü, 5 kayıp
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’un güneydoğu kıyılarından Avrupa’ya seyreden teknesi Gabes şehri yakınlarında alabora oldu.

Kaza sonucu 8 aylık bir bebek ile 20 yaşındaki bir erkek hayatını kaybederken, 5 kişi kayboldu. Denizin 120 metre derinliğinde batan teknede bulunan 20 Tunusludan 13'ü ise kurtarıldı. Tunuslu sahil güvenlik ekipleri konuya ilişkin soruşturma başlatırken, kayıp 5 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

UMUDA YOLCULUKLARIN HAZİN SONU

Tunus, Avrupa'da daha iyi bir yaşam umuduyla teknelerle tehlikeli yolculuklara çıkan yerli ve yabancı insanlar için önemli bir giriş kapısı olarak görülüyor. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, bu yıl Akdeniz’deki göçmen teknesi kazalarında bin 800'den fazla insan hayatını kaybetti.

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