Tunus'ta tekne alabora oldu: 13 göçmen yaşamını yitirdi

Tunus açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu, 13 Sudanlı göçmenin öldüğünü, 27 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Kayıp yolcuları arama çalışmaları devam ederken yetkililer, teknede bulunan 42 göçmenden yalnızca 2'sinin hayatta kaldığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyten yetkililer, göçmenlerin muhtemelen, "bir insan kaçakçılığı vakasında ya da Avrupa'ya yasadışı yollardan ulaşmak için bir suç grubunun oluşturulmasında kullanıldığını" ifade etti.



Yaşamını yitirenlerin hepsinin, Birleşmiş Milletler'in mülteci ajansına kayıt yaptırmış, savaştan zarar görmüş Sudan'dan gelen sığınmacıla olduğu kaydedildi.



Ulusal Muhafızlar tarafından paylaşılan istatistiklere göre, 2023 yılının ilk 11 ayında Tunuslu yetkililer 69 bin 963 düzensiz göçmeni yakaladı; bu sayı 2022 yılının aynı dönemindeki rakamın iki katından fazla.



Uluslararası Göç Örgütü'ne göre 2023 yılında Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan 2 bin 270'den fazla kişi hayatını kaybetti ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 60 artış gösterdi.