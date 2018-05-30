Türkiye ve ABD'nin 4 Haziran'dan sonra uygulamaya geçirmesi beklenen Menbiç planına göre, Fırat Nehri'nin batı kıyısında yuvalanan teröristlerin bölgeden çıkartılması öngörülüyor.



Görüşmelere katılan kaynaklardan aldığı bilgilere göre, ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Menbiç'ten çekilmesi için teknik mutabakat sağladı.



Ancak, mutabakat, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yla 4 Haziran'da Washington'da yapacağı nihai görüşmeyle ilan edilecek.



Washington toplantısında bazı detayların değişme ihtimali olabileceğine dikkati çeken kaynaklar, teknik görüşmelerde üzerinde anlaşılan ana hatların korunacağını bildirdi.



Buna göre, 4 Haziran'da mutabakatla ilgili son imzanın atılması durumunda, YPG/PKK unsurları Washington'da kararlaştırılacak bir takvim çerçevesinde Menbiç'i terk edecek.



İstihbarat kaynaklarından alınan bilgilere göre, Menbiç'te örgütün elebaşları ilçeden ayrılmaya başladı. İlçeden çıkan elebaşlar Fırat'tın doğusunda Türkiye sınırındaki Aynularab ilçesi ve buranın güneydoğusunda kalan Ayn İsa beldesine gitti.



Ancak örgüt henüz topyekün çekilme hazırlığına başlamadı.



Taraflar arasındaki mutabakata göre, 4 Haziran'dan sonraki süreç, Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.



Denetim mekanizmasının ayrıntıları, sahadaki ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirilebilecek.



Mutabakat ayrıca, Menbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor.



İlçenin güvenliğini sağlayacak askeri meclis ile kent hizmetlerini verecek yerel meclis, nüfusun etnik dağılımına göre kurulacak.



Mutabakat metni son şeklini, gelecek hafta Washington DC'de bakanlar düzeyinde yapılacak görüşmede alacak.



YPG/PKK, Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.



Terör örgütü DAEŞ'e karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'nın ilçeden çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.



Menbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.