Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin "ilham verenler" listesinin başında

Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 için hazırladığı ilham veren olaylar listesinin ilk sırasında Covid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci'ye yer verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.12.2021 - 19:15

Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin "ilham verenler" listesinin başında

İlişkili Haberler

Özlem Türeci Federal Kongre'ye delege olarak seçildi

Özlem Türeci Federal Kongre'ye delege olarak seçildi

İspanya'dan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye ödül

İspanya'dan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye ödül

Corona virüse karşı dünyada onaylanan ilk aşıyı geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci Avrupa Birliği'nin "ilham verenler" listesinin başında yer aldı. 

AB Komisyonunun sosyal medya hesabında paylaşılan listede, 2021'in tüm zorluklara rağmen dayanışma, liyakat ve umut içeren ilham verici hikayelere de sahne olduğu belirtildi.

AB için 2021'in ilham veren hikayelerinde ilk sırada "bilimin gücü" başlığıyla Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye yer verildi.

Şahin ve Türeci'nin Covid-19 aşısını geliştirerek milyonlarca kişinin hayatını kurtardıkları için Liyakat Nişanı ile ödüllendirildikleri hatırlatılarak, "Herkes için ilham verici" ifadesi kullanıldı.

AB'nin listesinde ikinci sırada "dayanışmanın gücü" başlığıyla 350 milyon doz aşının AB ülkelerince COVAX programı aracılığıyla düşük ve orta gelirli ülkelerle paylaşılması gösterildi. Üçüncü sırada "fikirlerin gücü" başlığıyla Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın başlatılmasına yer verildi.

Listede ayrıca yeşil dönüşüme dikkati çekmek için Avrupa'yı dolaşan tren, Erasmus+ programının 35. yılı dolayısıyla 2 avroluk bozuk paranın yeni tasarımı, İtalyan sporcu Beatrice Vio'nun Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanması ile 2 yeni Galileo uydusunun uzaya gönderilmesi sıralandı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...