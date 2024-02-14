Ukrayna: Kırım'daki Rus gemisini imha ettik





Cephe hattında çatışmalar sürerken Ukrayna ordusu, Sezar Kunikov adlı Rus çıkarma gemisini, Kırım'da imha ettiklerini duyurdu.

Ordunun Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Savunma Bakanlığı istihbarat birliğiyle birlikte, büyük çıkarma gemisi Sezar Kunikov'u imha etti. Gemi, vurulduğu sırada Alupka yakınlarında, Karadeniz'de, Ukrayna'ya ait sularda bulunuyordu" ifadelerini kullandı.



Ukraynalı milletvekili Oleksiy Honcharenko, hedef alınan geminin Rus ordusunda görev aldığını ve 2008'de Gürcistan'da faaliyete geçtiğini açıkladı.

DONETSK'TE 3 CAN KAYBI

Öte yandan Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın gece boyunca, ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde ye alan Selydove kasabasına füze saldırıları düzenlediğini, üç kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Yetkililer, bir hastane ile birkaç apartmanın da hasar gördüğünü kaydetti.

Donetsk Valisi Vadym Filashkin Telegram'da yaptığı açıklamada, hastanenin bir kanadının, hasar görmesinin ardından 100 hastanın yakın kasabalardaki hastanelere tahliye edildiğini söyledi.