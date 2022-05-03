Ülkeler arasındaki su gerilimleri artıyor

Pasifik Enstitüsü'nden yayınlanan verilere göre sadece geçen yıl, Tacikistan ve Kırgızistan'ın arasındaki bölgede su kaynaklarına erişim konusunda şiddetli bir sınır çatışmasında en az 41 kişi öldü ve 200'den fazla kişi yaralandı. Asya'nın diğer bölgelerinde de su ile ilgili düşük yoğunluklu gerilim ve çatışmalar gerçekleşti. Örneğin Asya'daki en büyük ve en önemli nehirler Çin tarafından kontrol ediliyor, bu yüzden Hindistan ve Bangladeş'te huzursuzluk büyüyor.

Dünyanın suyla ilgili en büyük ikinci gerilim ve çatışma bölgesi Afrika. Halen Etiyopya'nın topraklarından geçen Mavi Nil üzerine inşa ettiği ve tamamlamak üzere olduğu Büyük Rönesans Barajı’nın bölgedeki gerilimi artırması bekleniyor.



Pasifik Enstitüsü dünyada ülkeler arasında su konusunda yaşanan gerilimleri şu şekilde sınıflandırıyor:



Suyun kontrolü üzerindeki çatışmalar, suya ekonomik veya fiziksel erişim ve hatta su kıtlığı şiddeti tetikler.



Suyun çatışmada silah olarak kullanımı: Su kaynakları veya su sistemleri şiddetli bir çatışmada araç veya silah olarak kullanılır.



Su Kaynaklarının hedef olması: Kasıtlı veya tesadüfi olarak savaş hedefi haline gelmesi nedeniyle su kaynaklarının veya su sistemlerinin kaybı.