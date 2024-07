Üst düzey Hizbullah komutanı İsrail saldırısında öldürüldü

Ekim 2023'te başlayan ve aylardır devam eden Gazze savaşına paralel olarak Hizbullah ve İsrail arasında gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Bu gerilim, ağır silahlarla donatılmış düşmanlar arasında daha geniş çaplı ve yıkıcı bir savaş yaşanacağı endişelerini arttırdı.



İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin dışına düzenlediği saldırıda Hizbullah grubunun üst düzeydeki bir saha komutanı yaşamını yitirdi.

SINIR OPERASYONLARINDAN SORUMLUYDU



İki güvenlik kaynağı, komutanın Hizbullah'ın İsrail ordusuyla çatıştığı sınır hattındaki operasyonların bir kısmından sorumlu olduğunu söyledi.



Kaynaklar saldırıda ölen komutanın İsrail'in Haziran'da öldürdüğü üst düzeydeki Hizbullah saha komutanı Taleb Abdullah ile aynı rütbede olduğunu ve grup için aynı önemi taşıdığını belirttiler.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada komutanın kimliği Muhammed Nasır olarak açıklandı ve daha fazla ayrıntı verilmeden şehit olduğu ilan edildi.



Kaynaklardan biri saldırı sırasında ikinci bir Hizbullah savaşçısının ve bir sivilin de öldürüldüğünü açıkladı.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A GÖZDAĞI



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Hizbullah'a karşı gereken her türlü eylemi yapacağını ancak müzakere edilmiş bir anlaşmayı tercih ettiklerini söyledi.



Gallant, bugün yaptığı açıklamada, "Lübnan'da gereken her türlü eylemı̇ gerçekleştı̇rmek ı̇çı̇n tam hazırlık durumuna ulaşacağız. Bir anlaşmayı tercih ederiz, ancak gerçekler bizi zorlarsa nasıl savaşacağımızı biliriz" ifadelerini kullandı.



Çatışmalar sınırın her iki tarafında da ağır kayıplara yol açarak on binlerce insanı evlerini terk etmek zorunda bıraktı.



İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 300'den fazla Hizbullah savaşçısı ve 87 sivil hayatını kaybetti. İsrail, Lübnan'dan açılan ateşte 18 asker ve 10 sivilin öldüğünü açıkladı.