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Venezuela'da dün yaşanan kesintinin ardından başkent Caracas'a tamamen, ülkenin geri kalanına ise kademeli olarak elektrik verilmeye başlandı.



Venezuela Elektrik Enerjisi Bakanı Freddy Brito, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünkü kesintinin ardından eyaletlerin büyük bölümüne yeniden elektrik verilmeye başlandığını bildirdi.



Ülkenin resmi elektrik şirketi CORPOELEC'ten yapılan yazılı açıklamada da Venezuela'nın orta ve doğu bölgesinin tümüne yeniden elektrik verildiği ifade edildi.



Caracas'ın tamamına enerji sağlandığı, Merida, Trujillo, Barinas ve Aragua gibi elektriğin kısmen sağlandığı eyaletlerde de çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Başkent Caracas dahil ülkenin büyük bölümünde dün yerel saatle 16.45'te elektrikler kesilmiş, hükümetten, kesintinin sabotajdan kaynaklandığı yönünde bir açıklama yapılmıştı.



Venezuela'da 7 Mart'ta başlayan ve yaklaşık bir hafta süren kesintinin ardından 25 Mart'ta ikinci büyük elektrik kesintisi yaşanmış ve iki gün sürmüştü.



Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu kesintiye, ülkenin büyük bölümüne enerji sağlayan hidroelektrik santrali Guri'deki aktarım ünitesine keskin nişancı tarafından ateş açılması sonucu çıkan yangının neden olduğunu açıklamıştı.



Son kesintiler 29-30 Mart'ta yaşanmış, bunların da sona erdirilmesinin ardından Maduro, 30 günlük bir plan açıklamıştı.



Plan çerçevesinde iki gün önce ülkenin farklı bölgelerinde 18.00-20.30 saatlerinde "düzenli kesintiye" gidilmişti.



Hükümet ayrıca, ülkenin elektrik altyapısından sorumlu şirket CORPOELEC'i yeniden yapılandırma kararı almıştı.

