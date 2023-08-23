Wagner lideri Prigojin öldü mü? Rus Sivil Havacılık Otoritesi: Prigojin düşen uçaktaydı

ENKAZ ALANINDA 4 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU



Rus basını, uçakta Prigojin'in sağ kolu Dmitri Utkin'in de bulunduğunu ve enkaz bölgesinde şu ana kadar 4 cansız bedenin bulunduğunu aktardı. TASS, haber ajansı, uçak düştüğünde Moskova'daki Şeremetyevo havalimanından kalkalı henüz yarım saat olmadığını bildirdi.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın yere düştükten sonra alev aldığı görüldü.

WAGNER: PRİGOJİN'E AİT İKİNCİ UÇAK MOSKOVA'YA İNDİ

Wagner'den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, söz konusu uçakta Prijon'in bulunmadığı belirtilerek, " ERJ-135BJ tipi uçak Rus güvenlik güçleri tarafından düşürüldü. Prigojin'e ait 2. uçak ise Moskova'ya indi." denildi.

WAGNER'LE BAĞLANTILI TELEGRAM KANALI ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

Wagner bağlantılı Telegram kanalı ise Prigojin'in öldüğünü duyurdu.

RUS HAVACILIK OTORİTESİ: PRİGOJİN DÜŞEN UÇAKTAYDI

Rus Sivil Havacılık Otoritesi, Wagner lideri Prigojin'in düşen uçakta olduğunu doğruladı.Uçakta Wagner liderinin yardımcısının da bulunduğu kaydedildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın uçak kazası hakkında bilgilendirildiği açıklandı. Ayrıca, "Prigojin'in durumu doğrulanırsa bu hiç kimse için sürpriz olmaz." denildi.

BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, Wagner liderinin de içinde bulunduğu öne sürülen uçağın düşmesinin arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olup olmadığı sorusuna "Rusya'da Putin'in arkasında olmadığı pek fazla şey olmuyor" diyerek cevap verdi.