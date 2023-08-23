Wagner lideri Prigojin öldü mü? Rus Sivil Havacılık Otoritesi: Prigojin düşen uçaktaydı

Son dakika haberi! Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jet Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tver'de düştü.
TASS’ın, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'na (Rosaviatsiya) dayandırdığı haberde, Prigojin’in Tver’de düşen Embraer ERJ-135BJ tipi özel jette bulunduğu belirtildi.
WAGNER LİDERİ PRİGOJİN KİMDİR?
Öte yandan, Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.
Rusya Acil Durum Bakanlığı, üç mürettebat da dahil olmak üzere uçaktaki 10 kişinin tamamının kazada öldüğünü açıkladı.
ENKAZ ALANINDA 4 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Rus basını, uçakta Prigojin'in sağ kolu Dmitri Utkin'in de bulunduğunu ve enkaz bölgesinde şu ana kadar 4 cansız bedenin bulunduğunu aktardı. TASS, haber ajansı, uçak düştüğünde Moskova'daki Şeremetyevo havalimanından kalkalı henüz yarım saat olmadığını bildirdi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın yere düştükten sonra alev aldığı görüldü.
WAGNER: PRİGOJİN'E AİT İKİNCİ UÇAK MOSKOVA'YA İNDİ
Wagner'den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, söz konusu uçakta Prijon'in bulunmadığı belirtilerek, " ERJ-135BJ tipi uçak Rus güvenlik güçleri tarafından düşürüldü. Prigojin'e ait 2. uçak ise Moskova'ya indi." denildi.
WAGNER'LE BAĞLANTILI TELEGRAM KANALI ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU
Wagner bağlantılı Telegram kanalı ise Prigojin'in öldüğünü duyurdu.
RUS HAVACILIK OTORİTESİ: PRİGOJİN DÜŞEN UÇAKTAYDI
Rus Sivil Havacılık Otoritesi, Wagner lideri Prigojin'in düşen uçakta olduğunu doğruladı.Uçakta Wagner liderinin yardımcısının da bulunduğu kaydedildi.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın uçak kazası hakkında bilgilendirildiği açıklandı. Ayrıca, "Prigojin'in durumu doğrulanırsa bu hiç kimse için sürpriz olmaz." denildi.
BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA
ABD Başkanı Joe Biden, Wagner liderinin de içinde bulunduğu öne sürülen uçağın düşmesinin arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olup olmadığı sorusuna "Rusya'da Putin'in arkasında olmadığı pek fazla şey olmuyor" diyerek cevap verdi.
❗️Aircraft belonging to #Wagner PMC head #Prigozhin crashed in Russia.— KyivPost (@KyivPost) August 23, 2023
All passengers on the aircraft were killed. Wagner founder Prigozhin allegedly was among the passengers of the plane, Russian media reported. pic.twitter.com/i5j29Db2Lh
PROJİN'İN AYAKLANMASI HAKKINDA
Prigojin 24 Haziran'da, beraberindeki savaşçılarla Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e son yılların en büyük tehdidini oluşturan olayda, Prigojin, bir Wagner kampına yönelik Rus askeri saldırısına yanıt olarak iki Rus kentindeki askeri tesislerin kontrolünü ele geçirerek güçlerini Rusya'nın başkentine doğru yürütmüştü.
Kriz, ancak Lukaşenko'nun Prigozhin'in Belarus'a taşınmasını öngören bir anlaşmaya aracılık etmesiyle yatıştırılabildi. Aynı anlaşmanın bir parçası olarak Wagner birliklerine Rus ordusuna ya da kolluk kuvvetlerine kaydolma, ailelerinin ve arkadaşlarının yanına dönme ya da Belarus'a gitme seçenekleri sunuldu.
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