Wagner lideri Prigojin'in yolcu listesinde olduğu özel uçak düştü

Son dakika haberi! Rus yetkililere göre, Wagner grubunun Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı başarısız bir ayaklanma başlatan lideri Yevgeny Prigojin'i taşıdığı iddia edilen bir uçak Moskova'dan St. Petersburg'a giderken düştü.



Devlet haber ajansı RIA Novosti, Rusya Acil Durum Bakanlığı, üç mürettebat da dahil olmak üzere uçaktaki 10 kişinin tamamının kazada öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, yolcular arasında Prigojin adında bir kişinin de bulunduğunu belirtirken daha fazla ayrıntı vermedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın yere düştükten sınra alev aldığı görüldü.