Wagner lideri Prigojin'in yolcu listesinde olduğu özel uçak düştü

SON DAKİKA HABERİ: Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyinde düştü. Olayın ardından 3'ü mürettabat 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Wagner lideri Prigojin'in yolcu listesinde olduğunu belirtti.

Wagner lideri Prigojin'in yolcu listesinde olduğu özel uçak düştü
Prigojin, Wagner isyanından sonra ilk kez görüntü paylaştı

Prigojin, Wagner isyanından sonra ilk kez görüntü paylaştı

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Son dakika haberi! Rus yetkililere göre, Wagner grubunun Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı başarısız bir ayaklanma başlatan lideri Yevgeny Prigojin'i taşıdığı iddia edilen bir uçak Moskova'dan St. Petersburg'a giderken düştü.

Devlet ajansı RIA Novosti, Rusya Acil Durum Bakanlığı, üç mürettebat da dahil olmak üzere uçaktaki 10 kişinin tamamının kazada öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, yolcular arasında Prigojin adında bir kişinin de bulunduğunu belirtirken daha fazla ayrıntı vermedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın yere düştükten sınra alev aldığı görüldü.

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