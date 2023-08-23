Wagner lideri Prigojin'in yolcu listesinde olduğu özel uçak düştü

Son dakika haberi! Rus yetkililere göre, Wagner grubunun Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı başarısız bir ayaklanma başlatan lideri Yevgeny Prigojin'i taşıdığı iddia edilen bir uçak Moskova'dan St. Petersburg'a giderken düştü.
Devlet haber ajansı RIA Novosti, Rusya Acil Durum Bakanlığı, üç mürettebat da dahil olmak üzere uçaktaki 10 kişinin tamamının kazada öldüğünü açıkladı.
Yetkililer, yolcular arasında Prigojin adında bir kişinin de bulunduğunu belirtirken daha fazla ayrıntı vermedi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın yere düştükten sınra alev aldığı görüldü.
❗️Aircraft belonging to #Wagner PMC head #Prigozhin crashed in Russia.— KyivPost (@KyivPost) August 23, 2023
All passengers on the aircraft were killed. Wagner founder Prigozhin allegedly was among the passengers of the plane, Russian media reported. pic.twitter.com/i5j29Db2Lh
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