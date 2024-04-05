World Central Kitchen: İsrail kendi hatasını inandırıcı şekilde soruşturamaz

İsrail'in yardım kuruluşu çalışanı 7 kişiyi öldürmesine yönelik tepkiler dinmiyor.

ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen, İsrail ordusunun kendi hatasını "inandırıcı bir şekilde" soruşturamayacağını söyleyerek Gazze'de yedi yardım çalışanının öldürülmesinin bağımsız bir komisyon tarafından soruşturulmasını talep etti.



World Central Kitchen görevlileri, 1 Nisan'daki İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

Öldürüren çalışanlar arasında bir Filistinli'nin yanı sıra ABD-Kanada çifte vatandaşı, Polonyalı, Avusturalyalı ve İngiliz görevliler vardı.