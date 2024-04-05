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World Central Kitchen: İsrail kendi hatasını inandırıcı şekilde soruşturamaz

İsrail saldırsında 7 çalışanı öldürülen yardım kuruluşu World Central Kitchen, bağımsız bir komisyon soruşturulması talep etti. Kuruluş, İsrail ordusunun kendi hatasını "inandırıcı bir şekilde" soruşturamayacağını söyledi.

World Central Kitchen: İsrail kendi hatasını inandırıcı şekilde soruşturamaz

'in yardım kuruluşu çalışanı 7 kişiyi öldürmesine yönelik tepkiler dinmiyor.

merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen, İsrail ordusunun kendi hatasını "inandırıcı bir şekilde" soruşturamayacağını söyleyerek 'de yedi yardım çalışanının öldürülmesinin bağımsız bir komisyon tarafından soruşturulmasını talep etti.

World Central Kitchen görevlileri, 1 Nisan'daki İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

Öldürüren çalışanlar arasında bir Filistinli'nin yanı sıra ABD-Kanada çifte vatandaşı, Polonyalı, Avusturalyalı ve İngiliz görevliler vardı.

World Central Kitchen: İsrail görevlilerimizi bilinçli şekilde öldürdü

World Central Kitchen: İsrail görevlilerimizi bilinçli şekilde öldürdü

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