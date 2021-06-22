WSJ: Çin sınırlarını bir yıl daha kapalı tutacak

Corona virüs ile mücadelede vatandaşlarına bir milyar dozun üzerinde aşı uygulayan Çin ile ilgili ABD basınının önde gelen kurumlarından Wall Street Journal, sınır kısıtlamalarının bir yıl daha uzatılacağını iddia etti.

WSJ’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ülkede uygulanan aşı sayısının bir milyar dozu geçmesine rağmen Pekin’deki yetkililerin, yeni varyantların çıkmasından endişe duyduğu ve en az bir yıl daha sınır kısıtlamalarınını yürürlükte tutmayı planladığı yazdı.

ÖNEMLİ TOPLANTILAR MAYIS AYINA ALINDI

Ülkedeki etkinliklerin takviminde önemli toplantıların 2022’nin ortalarına alındığının altı çizilen haberde, gazetenin haber kaynakları Çin Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yetkililerin katıldığı Kabine Toplantısının veya Devlet Konseyinin Mayıs ayı ortasına alındığı belirtildi.

Ülkede temkinli tavrın hakim olduğu bildirilirken yetkililerin 2022 yılının Şubat ayında düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları ile iktidardaki Çin Komünist Partisi’nin on yılda bir yaptığı kutlama ile ilgili önlemleri sıkılaştırılacağı belirtildi.

14 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULAMASI

Çin hükümeti, uzun bir süredir Çin aşısı olanlara vize vermeyi büyük ölçüde kısıtlarken, ülkeye gelen kişilere en az 14 günlük zorunlu bir karantina uygulaması yapmıştı.

Yetkililer, 14 günlük karantinanın sebebi olarak da yurtdışından gelebilecek vakaların ülkelerinde yayılması riskini sıfıra indirmek olduğunun altını çizdi.

Bu ayın başlarında, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin eski başkan yardımcısı Feng Zijian bir konferansta yaptığı açıklamada, corona virüs kısıtlamalarının kaldırılmasının büyük ölçüde yüksek aşılama oranına ve ölüm sayısının toplum tarafından kabul edilebilir seviyeye çekilmesine bağlı olduğunu söylemişti.

ÇİN AŞILARI DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ

Çinli sağlık yetkilileri, Çin tarafından geliştirilen aşıların, Hindistan'da ilk kez tespit edilen daha bulaşıcı Delta varyantı da dahil olmak üzere mevcut varyantlara karşı etkili olduğunu kanıtladığını söylemişti.

Yetkililer, tam aşılı kişilerin enfekte olmasına rağmen ciddi şekilde hastalanmadıklarını ve aşıların yeni vakalara karşı test edildiğini bildirmişti.