Yapay zeka, ABD tıbbi lisanslama sınavından geçer not aldı

Google'ın yapay zeka destekli tıbbi sohbet robotu, zorlu bir ABD tıbbi lisanslama sınavında geçer not aldı, ancak yanıtlar hala insan doktorlardan yetersiz kalıyor.

Yapay zeka, ABD tıbbi lisanslama sınavından geçer not aldı

Geçen yıl, OpenAI geliştiricisi tarafından ChatGPT'nin piyasaya sürülmesi,  alanında teknoloji devleri arasında bir yarış başlattı.

Yapay zekanın gelecekteki olasılıkları ve tehlikeleri hakkında çok şey yapılmış olsa da, sağlık, teknolojinin halihazırda somut ilerleme gösterdiği bir alan.

Zira insanların yanı sıra algoritmalar, belirli tıbbi taramaları okuyabilir.

, Med-PaLM adlı yapay zeka aracını tıbbi soruları yanıtlamak için geliştirdi.

KULLANIMA AÇILMADI

ChatGPT'nın kullanıcı sayısında düşüş yaşandı

ChatGPT'nın kullanıcı sayısında düşüş yaşandı

Haberi Görüntüle


Ancak ChatGPT'den farklı olarak, halkın kullanımına açılmadı.

Med-PaLM, ABD Tıbbi Lisanslama Sınavını (USMLE) geçmek için büyük miktarda insan yapımı metin üzerinde eğitilmiş bir yapay zeka tekniği olan ilk büyük dil modeli kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde öğrencileri ve stajyer hekimlerin girdiği sınavda geçme notu yüzde 60 civarında.

Çarşamba günü Nature dergisinde yayınlanan hakemli bir çalışmada, Google araştırmacıları Med-PaLM'nin USMLE tarzı çoktan seçmeli sorularda yüzde 67,6 doğruluğa ulaştığını söyledi.

Çalışmanın yazarları, "Med-PaLM cesaret verici bir performans sergiliyor, ancak insanlardan daha düşük seviyede kalıyor" dedi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...