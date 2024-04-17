Yeni araştırma: "Plüton'un kalbi" nasıl oluştu?

Cüce gezegen Plüton'un en tanınan özelliği haline gelen ve Tombaugh Regio olarak bilinen üzerindeki kalp şeklinin sırrı çözüldü.

NASA'nın uzay aracı New Horizons (Yeni Ufuklar) 2015 yılında gezegenin yüzeydeki bu bu kalp şeklini yakalamıştı.



Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bu şekil, gezegenin 640 kilomere genişliğinde, yüzde 15'i kayadan oluşan bir nesneyle çarpışması sonucu oluştu.

Çarpan nesnenin çekirdek kısmı ise hala buz tabakaları altında duruyor.

Plüton'un kalbi, açık rengini nitrojen buzundan alıyor.



Araştırmacılar yayınlanan bu senaryoyu simüle etmek için bilgisayar modellerini kullandılar.

Yakın bir eşleşme sağlayan bir dizi simülasyon bulundu. Bu da Plüton'un derin bir yüzey altı okyanusu barındırdığı yönündeki önceki önerilere ters düşüyor. Senaryolarının derin bir okyanusun varlığına bağlı olmadığını, bunun da bilim adamlarını Plüton'un jeolojik evriminin tarihini yeniden yazmaya yöneltebileceği belirtiliyor.

Araştırmacılara göre eğer Plüton’un bir yer altı okyanusu olsaydı, kalp şeklindeki bölge dönme hareketi sebebiyle kutuplara doğru kayardı.



Ancak ekvatora yakın konumu, bu teorinin geçersiz olduğunu gösteriyor.

