Yeni Kaledonya'da isyan: Yerli liderden "geri adım atmama" çağrısı

"KENDİ İSTEKLERİNİ SÖYLEMEK İÇİN GELDİ" Tein, Macron'un kendi istediklerini dile getirmek için Ada'ya geldiğini belirterek taraftarlarına, anayasal reforma karşı "direnmeye devam etmeleri" çağrısında bulundu. "Seferber olmaya devam ediyoruz ve her türlü direnişi mahallelerde sürdürüyoruz" diyen Tein, bu kapsamda Kanaklardan kendi canları için dikkatli olmalarını istedi. Tein, direnişçilerin asla insanların canına kast etmediğini vurgulayarak, Fransız devletine, yetkilileri ev hapsinden çıkarması için çağrıda bulundu.

YENİ KALEDONYA'DA AYAKLANMA SÜRECİ



Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmasına neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.



Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye çok sayıda polis ve jandarma sevk etmişti.



Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurmuştu.



Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.