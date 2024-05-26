Yeni Kaledonya'da isyan: Yerli liderden "geri adım atmama" çağrısı

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak liderlerden Christian Tein, destekçilerine Fransız hükümetinin 17 bin kilometre uzaklıktan Kanak halkına dayatmaya çalıştığı anayasal reforma karşı "direnmeye devam etmeleri" çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerilimi düşürmek adına geçtiğimiz günlerde bölgeyi ziyaret etmişti.

Yeni Kaledonya'da isyan: Yerli liderden "geri adım atmama" çağrısı

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Saha Eylemleri Koordinasyon Birimi'ni (CCAT) yöneten Christian Tein destekçilerine çağrıda bulundu

Tein, Ada'da mahallelerde Kanak halkına yönelik ciddi baskı olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı 'la 23 Mayıs'ta Yeni Kaledonya'ya geldiğinde 2 saati aşkın görüşme yaptıklarını belirtti.

Görüşmede, anayasal reforma ve Yeni Kaledonya'nın yeniden sömürgeleştirilmesine karşı oldukları belirtildi. Ada'daki seçmen sayısının artırılması konusunun yeniden masaya yatırılması gerektiği vurgulandı.

Yeni Kaledonya'da isyan: Yerli liderden "geri adım atmama" çağrısı - 1

"KENDİ İSTEKLERİNİ SÖYLEMEK İÇİN GELDİ"

Tein, Macron'un kendi istediklerini dile getirmek için Ada'ya geldiğini belirterek taraftarlarına, anayasal reforma karşı "direnmeye devam etmeleri" çağrısında bulundu.

"Seferber olmaya devam ediyoruz ve her türlü direnişi mahallelerde sürdürüyoruz" diyen Tein, bu kapsamda Kanaklardan kendi canları için dikkatli olmalarını istedi.

Tein, direnişçilerin asla insanların canına kast etmediğini vurgulayarak, Fransız devletine, yetkilileri ev hapsinden çıkarması için çağrıda bulundu.

Yeni Kaledonya'da isyanlar devam ediyor: Macron bölgeye gitti

Yeni Kaledonya'da isyanlar devam ediyor: Macron bölgeye gitti

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YENİ KALEDONYA'DA AYAKLANMA SÜRECİ

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmasına neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.

Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye çok sayıda polis ve jandarma sevk etmişti.

Başbakanı Gabriel Attal, 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurmuştu.

Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.

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