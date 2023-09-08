Yeni varyant "Pirola": İsrail korona testlerini yeniden başlatıyor

Uzmanlar, koronavirüste sonbahar ve kış aylarında enfeksiyon sayısının yeniden artacağını düşünüyor.

Bunun bir nedeni, araştırmacıların sonbahara endişeyle bakmasına neden olan yeni keşfedilen korona varyantı "Pirola".

Bilimsel adı BA.2.86 olan varyant, İngiliz bilim adamı Francois Balloux tarafından Omikron'un ortaya çıkışından bu yana dünyanın gördüğü "en dikkat çekici Sars Cov-2 türü" olarak tanımlanıyor.

PİROLA VARYANTI İSRAİLDE PCR TESTLERİNİ BAŞLATTI



İsrail'de yayın yapan Channel 13 ve Jüdische Allgemeine tarafından bildirildiği üzere "Pirola", hastanelere yeni başvuranlara yeniden PCR testleri yapılmasına neden oldu.

GÜNDE ORTALAMA 136 YENİ VAKA RAPOR EDİLİYOR



Kudüs'teki Sağlık Bakanlığı, yeni Corona varyantı ile artan yeni enfeksiyon sayısına karşı harekete geçmek istiyor.

Bakanlığa göre, geçen hafta günde ortalama 136 yeni vaka rapor edilirken, bir önceki hafta bu sayı sadece 104'tü ve yaklaşık yüzde 30,8'lik bir artış söz konusu.

Korona varyantı "Pirola" halihazırda birçok ülkede tespit edildi



İsrail'de bildirilen ilk vakanın ardından, varyant Danimarka, İngiltere, ABD, Güney Afrika ve Portekiz'e de ulaşmış durumda.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VAKA ARTIŞINI DOĞRULADI

DSÖ, dünya genelinde Corona'dan muzdarip insan sayısının Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 38 arttığını doğruladı. Yaklaşık 1.4 milyon yeni vaka bildirilmiş olup bu artış "Pirola "ya bağlanmaktadır.

İsrail'de bildirilmemiş "Pirola" vakalarının sayısının daha önce teyit edilenden önemli ölçüde daha yüksek olduğu söyleniyor.

İlk çalışmalar, yeni varyantın önceki enfeksiyonların ve ayrıca aşıların neden olduğu bağışıklığı atlayabildiğini gösterdi.

PİROLA VARYANTI ÇOK DAHA HIZLI YAYILIYOR

Bio Jerusalem başkanı Shay Fleishon'un belirttiğine göre, "Pirola" diğer varyantlara kıyasla başlangıçta varsayılandan çok daha hızlı yayılıyor.