Yeni Zelanda Başbakanı'nın ekonomi planı: Haftada 4 gün çalışma, 3 gün tatil

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, özellikle ülkesindeki iç turizm canlandırmanın yolları arasında, haftada 4 gün çalışma düzenini önerisini savunuyor.

ntv.com.tr 22.05.2020 - 14:21

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Yeni Zelanda lideri, corona virüs salgını sonrasında 4 günlük çalışma düzeninin ekonomiye can vereceğini öne sürüyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, ülkesindeki iç turizmi canlandırmanın yollarını tartışırken ''yeni normalde'' bir çalışma planı önerisi sundu. Bu planda ülkede çalışma günlerinin dört güne inmesini ve tatil günlerinin de 3 güne çıkmasını tartışıyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, yabancı turistlerin ülkeye girişinin yasak olması sebebiyle iç turizmi canlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için böyle bir düzenlemenin yapılabileceğinin sinyalini veriyor.

Ardern, bu fikri ona öneren birçok insanın olduğunu söylerek, yeni Zelanda turizm endüstrisinin yüzde 60'ının yerli halktan geldiğini belirtti.

Covid günlerinde çok farklı şeyler öğrendik, bunlardan biri de, esnek çalışma hayatı ve evden çalışarak verim sağlanabileceği oldu.

Başbakan Ardern bu konu hakkında işverenleri de bu fikre uygun çalışmaya davet ediyor.

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