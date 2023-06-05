Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Ardern'e liyakat nişanı

Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch terör saldırısından sonra ve Covid-19 salgını süresince yaptığı hizmetler ve liderliği nedeniyle, ülkesinin ikinci en yüksek ödülü "Yeni Zelanda Liyakat Nişanı"nın sahibi oldu.



Ardern açıklamasında, ödülü kabul edip etmeme konusunda kararsızlık yaşadığını, tüm Yeni Zelandalıların kendisiyle aynı şeyleri yaptığını belirterek, "Yani benim için bu ödül ailem, meslektaşlarım ve inanılmaz derecede onurlu bu işi yapmam için beni destekleyen herkesle ilgili." ifadesini kullandı.



Ardern'in ardından başbakanlık koltuğuna oturan Chris Hipkins ise açıklamasında, Ardern’in, ülkenin son zamanlarda karşı karşıya kaldığı bazı zorluklar sırasında yaptığı hizmetlerin takdir edildiğini söyledi.



YENİ ZELANDA SALDIRISI VE CHRISTCHURCH ÇAĞRISI



Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart 2019'da cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 51 kişi yaşamını yitirmiş, 49 kişi yaralanmıştı. Terör saldırıları Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı.



Saldırının ardından dönemin Başbakanı Ardern, internette terör ve nefrete karşı mücadele etmek amacıyla "Christchurch Çağrısı" girişimini kurmak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile işbirliği yapmıştı.



Dünyanın önde gelen internet şirketlerinin bu konuda eyleme geçeceklerini aktaran Ardern, "Christchurch Çağrısı ülkemde yaşanan saldırıya karşı uluslararası bir tepkidir." ifadesini kullanmıştı.



100'den fazla hükümet ve teknoloji şirketi, teröre yardımcı olan içeriğin yayılmasını yavaşlatan veya durduran protokolleri benimseme sözü vererek girişime katılmıştı.



Ardern, bireysel silahlanmanın yasaklanması yolunda adımlar atarak Yeni Zelanda'nın silahlarla ilgili kanunlarında büyük değişikliklere öncülük etmiş, halktaki silahların ücretiyle geri alınması kampanyasıyla 50 binden fazla silahın bırakılmasını teşvik etmişti.



Ardern ayrıca Covid-19 zamanında da çeşitli kısıtlamalar nedeniyle kamuoyunun yoğun baskısı ile karşı karşıya kalmıştı.



BAŞBAKANLIKTAN İSTİFA ETMİŞTİ



Televizyonda 19 Ocak'ta yaptığı açıklamayla başbakanlıktan istifasını duyuran Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında göreve geldiğinde "dünyanın en genç kadın başbakanı" unvanını almıştı.

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