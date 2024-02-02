Yolsuzlukla suçlanan eski Malezya Başbakanı Necip'in hapis cezası yarıya indirildi

12 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI



Malezya'nın en yüksek adli mercisi Federal Mahkeme, Temmuz 2020'de Yüksek Mahkemenin "görevi kötüye kullanma", "kara para aklama" ve "güveni kötüye kullanma" gibi 7 ayrı suçtan Necip'in mahkumiyeti kararını, nihai temyiz davasında onamıştı.



Necip, 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti para cezası mahkumiyetinin Federal Mahkemece onanmasının ardından, Ağustos 2022'de Kajang Hapishanesinde cezasını çekmeye başladı ve "ülke tarihinin hapsedilen ilk eski başbakanı" oldu.



1MDB YOLSUZLUĞU



Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.



Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

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