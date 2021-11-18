Yunanistan Covid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı

Başbakan Kiryakos Miçotakis, televizyondan canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, salgınla mücadelede atılacak yeni adımlara ilişkin bilgi verdi.



Aşılanma oranının artırılmasının salgınla mücadelede en önemli silah olduğunu belirten Miçotakis, pazartesi gününden itibaren aşı olmamış erişkinlerin lokanta ve kafeteryaların yanı sıra sinema, tiyatro, müze, spor salonu gibi kapalı alanlara girmelerinin de yasaklandığını ifade etti. Miçotakis, aşısız erişkinlerin kiliselere ise sadece Covid-19 test sonuçlarını ibraz ederek girebileceklerini söyledi.



60 YAŞ ÜSTÜNÜN KAPALI ALANLARA GİREBİLMESİ İÇİN 3'ÜNCÜ DOZ ŞARTI ARANACAK



Miçotakis'in açıkladığı önlemler dahilinde, kapalı alanlara giriş için aşı sertifikası talep edilirken, 60 yaş üzerindeki kişilerin kapalı alanlara girebilmeleri için ikinci doz aşı tarihinin üzerinden en fazla 7 ay geçmiş olması, ikinci doz aşısının üzerinden 7 ayı aşkın zaman geçenlerin üçüncü doz aşıyı yaptırmış olmaları şartı aranacak.



DEĞİŞKEN VARDİYA UYGULAMASIYLA YOĞUNLUĞUN AZALTILMASI SAĞLANACAK



İş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla kamu sektörü ve özel sektörde değişken vardiya uygulamasına gidileceğini belirten Miçotakis, tedbirlere uymayanların tespit edilmesi için denetimlerin de artırılacağını kaydetti.



Miçotakis, sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla özel hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin de salgınla mücadeleye dahil edileceğini ve vaka sayısının yüksek olduğu bölgelerde istihdam edilen doktor sayısının artırılacağını bildirdi.