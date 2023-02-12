Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias deprem bölgesinde: İlişkilerimizin yumuşaması için bir depreme daha ihtiyaç yok

Mucize kurtuluşlar: Depremin 7. gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor Haberi Görüntüle

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı taşıyan özel uçak, Adana Şakirpaşa Havalimanı'na indi.



Dendias'ı burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.



Bakanlar, havalimanında basına kapalı görüştü.

HATAY'DA HAVADAN İNCELEME YAPTILAR

Görüşmede, yardım çabalarının, yaraların sarılmasının ve arama kurtarma çalışmalarının değerlendirildiği belirtiliyor.



Bu arada Nikos Dendias, Bakan Çavuşoğlu ile birlikte Hatay'ı ziyaret etti. Dendias, felaket bölgesini ziyaret eden ikinci dışişleri bakanı oldu.



İkili, depremlerden etkilenen kentte helikopterle incelemelerde bulundu.

Dendias ve Çavuşoğlu ardından Hatay'de basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin güneyinde meydana gelen büyük depremlerin ardından Yunanistan'ın desteği için Yunan mevkidaşı Dendias'a teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanının gelmesi anlamlı. Biz Türkiye olarak bir taraftan kendi yaralarımızı sararken Suriye'ye gidecek yardımları da desteklemek, onların geçişini sağlamak bizim insani görevimiz. Bu kapılar eskiden beri açık. Bu kapılardan Türkiye'ye gelecek olanlar tamamen Türkiye'nin kontrolünde gerçekleşiyor. Uluslararası kimin gemisinin olup olmayacağına biz karar vermeyiz. Türkiye'nin karasularına kimin gelip gelmeyeceği kararını biz veririz" dedi.

DENDİAS: YUNANİSTAN ELİNDEN GELEN DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEK



Bakan Dendias'ın açıklamalarından satırbaşları ise şu şekilde:



"Biz tabi burada arama kurtarma faaliyeti yürüten ekiplerimizden çok memnunuz. Diğer AB ülkelerinin de ekip de çalışıyor. Ancak, şunu özellikle ifade etmek isterim ki Yunanistan hükümetinin Türkiye'ye vereceği destek burada bitmeyecektir. Ben Başbakan Miçotakis'ten aldığım irtibat doğrultusunda depremlerden etkilelenenler için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.



İlişkilerimizi yumuşatmak için bir depreme daha gerek yok. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Buradaki Yunan vatandaşlarından yaptıkları çalışmalar için gurur duyuyorum.



Çavuloğlu'na ve diğer yetkililere bize gösterdiği misafirparverlik için çok teşekkür ediyorum."