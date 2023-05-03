Yunanistan'da mahkemeden eski Altın Şafak milletvekilinin kurduğu partiye seçim yasağı

SUÇ ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL EDİLMİŞTİ

Kasidiaris'in bir dönem milletvekili olduğu aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, Ekim 2020'de Yunan mahkemesince "suç örgütü" kabul edilmiş; Kasidiaris de suç örgütü kurmak ve suç örgütü üyeliğinden hüküm giymişti.



YARIŞACAK PARTİLER BELLİ OLDU

Yüksek Mahkeme, 21 Mayıs genel seçimlerine katılmak üzere yapılan 50 başvurunun 36'sını kabul etti. Buna göre seçimlere 27 siyasi parti, 8 ittifak ve 1 bağımsız aday katılabilecek.