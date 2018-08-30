Uluslararası haber ajansı Asociated Press, abonelerine Yunanistan Kültür Bakanı'nı kaynak göstererek, ünlü yönetmen Costas Gavras'ın öldüğüyle ilgili bir haber servis etti.



Ancak haberin kaynak gösterildiği Twitter hesabının aslında Yunan Kültür Bakanı'na ait olmadığı ortaya çıktı. Yunanistan Kültür Bakanı adına açılan Twitter hesabının, "şakalarıyla" ünlü İtalyan Tomasso Debenedetti tarafından açıldığı belirlendi.



Uzun yıllardan bu yana sinema kariyerini Paris’te sürdüren 85 yaşındaki Costas Gavras ise, Yunan televizyonuna çıkarak “böyle bir rezaleti hayatında görmediğini” söyledi ve 85 yaşına rağmen sapasağlam olduğunu belirtti.



Costas Gavras İtalyan Debendetti'nin ilk kurbanı değil. Aslında tarih öğretmeni olan Debenedetti sahte haberlerine 2000'li yıllarda italyan gazeteleri için çalıştığı sıralarda başladı. Aralarında Dalay Lama ve Mihail Gorbaçov un da olduğu ünlü isimlerle 60'a yakın röportaj yaptı ve bu röportajlar gazetelerde yayınlandı.



Röportajlarin sahte olduğu ancak 10 sene sonra 2010'da anlaşıldı.



Debenedetti'nin daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İsveç ve Danimarka başbakanları gibi pek çok isim adina sahte Twitter hesaplari açtiği biliniyor.



Rusya İçişleri Bakani adına açtığı bir hesaptan paylaştığı "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad eşi ve iki kişiyle birlikte öldürüldü" mesajı büyük ses getirmişti.



Mesaj haber kanalları tarafından da doğrulanmadan dolaşıma sokulunca ham petrol fiyatlarında ani sıçrama meydana gelmişti.