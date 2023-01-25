Zelenski 5 valiyi görevden aldı

Alman üretimi tankların yolunu gözleyen Ukrayna yönetimi, iç siyasette krizle çalkalanıyor.



Savaşın en hareketli cephelerinden beş bölgenin valileri görevden alındı.



Üst düzey isimlerden de istifa haberleri geldi.



İstifalar ve görev değişiklikleri, Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı İvan Lukerya'nın jeneratör alım ihalesinde 400 bin dolar yolsuzluk yaptığının ortaya çıkmasının ardından geldi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kadrolarda değişikliğe gidildiği haberini paylaştı. Kiev, Sumi, Dnipropetrovsk, Herson ve Zaporijya'nın valileri görevden alındı.

ART ARDA İSTİFALAR



Aralarında Savunma Bakanı Yardımcısı Vyaçeslav Şapovalov ve Başsavcı Yardımcısı Aleksey Simonenko’nun bulunduğu isimler de istifa etti.



Birliklere gıda ve mühimmat tedarikinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Şapovalov'un gıda tedarikinde fazla ödeme yaptığına dair haberler de basına yansımıştı.

HÜKÜMET YETKİLİLERİNE "YURT DIŞINDA TATİL" YASAĞI



Ukrayna Lideri Zelenski ayrıca hükümet yetkililerinin tatil için ülkeden çıkmalarını yasakladı.



Bu kararda Başsavcı Yardımcısı Simonenko'nun İspanya'da tatil yapmasının etkili olduğu belirtiliyor.



Yeni karara göre bir devlet memurunun resmi görevlendirme olmadan yurt dışına çıkması mümkün olmayacak.



Zelenski, Ukraynalı üst düzey yetkililerin savaş devam ederken yaptıkları tatilleri eleştirdi.



Ukrayna lideri, "Dinlenmek istiyorlarsa, kamu hizmeti dışında dinlenirler. Yetkili isimler, artık tatil veya diğer hükümet dışı amaçlar için yurtdışına seyahat edemeyecekler" dedi.



Zelenski'nin yardımcısı Mihailo Podolyak ise sosyal medyadan "Başkan toplumu görüyor ve duyuyor. Ve halkın önemli bir talebine doğrudan yanıt veriyor; herkes için adalet" açıklamasında bulundu.



Ukrayna Başbakanı da istifaların ardından yolsuzlukla mücadele sözü verdi.

