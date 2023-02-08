Zelenski: Daha fazla savaş uçağı istiyoruz

Zelenski, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana İngiltere'ye ilk ziyareti kapsamında İngiltere Parlamentosu'nda Avam ve Lordlar Kamarası üyelerine hitap etti.



Devlet Başkanı olduktan sonra İngiltere'ye ilk ziyaretini 2020'de düzenlediğini hatırlatan Zelenski, Churchill Savaş Odaları ve Müzesinde eski Başbakan Winston Churchill'in koltuğuna oturduğunu ve burada görevlilerin kendisine ne hissettiğini sorduğunu anlattı.



Zelenski, "O an bir şey hissettim ancak o hissin ne olduğunu şimdi anlıyorum. Tüm Ukraynalılar da biliyor ki sadece cesaret sizin hayal edilemez zorlukları aşmanızı sağlar. Bunun da ödülü zaferdir." diye konuştu.



İngiltere'nin savaşın ilk gününden bu yana Ukrayna'nın yanında durduğunu ifade eden Zelenski, "Savaşın ilk saniyelerinden itibaren Büyük Britanya, dünya nasıl tepki vereceğini bilemezken yardım elini uzattı. Boris, (Eski Başbakan Boris Johnson) sen diğerlerini imkansız görünen anda bir araya getirdin. Teşekkür ederim." şeklinde konuştu.



"KÖTÜLÜK KAYBEDECEK"



Zelenski, Ukrayna ve İngiltere'nin her türlü zorlukta ileri gitmeyi başardığını kaydederek, "Tarihimizin farklı dönemlerinde neyle karşılaştıkları önemli olmaksızın Ukraynalılar ve İngilizler her zaman barışın tadını çıkarmak için savaşın korkusunu yendi. Siz, biz ve tüm insanlık aynı sonucu elde edecek, kötülük kaybedecek." ifadelerini kullandı.



"Şimdilik ufuk temiz değil ama kötülük yenildiğinde yeni bir gün yükselecek." diyen Zelenski, "Biliyoruz özgürlük kazanacak, biliyoruz Rusya kaybedecek, biliyoruz ki zaferimiz dünyayı değiştirecek." değerlendirmesini yaptı.



Özgürlük ve başka ülkelerin sınırlarına saldıranların da kaybedeceğini aktaran Zelenski, Ukrayna'ya destek için oluşan birlik ve uygulanan yaptırımların insan haklarını korumak için bir duvar vazifesi gördüğüne işaret etti.



Zelenski, İngiltere'ye askeri eğitimler ve ekipman desteği için de teşekkür ederek, "İngiltere'de kral bir Hava Kuvvetleri pilotu, Ukrayna'da ise tüm Hava Kuvvetleri pilotları birer kral." dedi.



"Sizden ve tüm dünyadan Ukrayna için daha fazla savaş uçağı istiyoruz." şeklinde konuşan Zelenski, sözlerini "Çok yaşa Kral, yaşasın Ukrayna" sloganlarıyla tamamladı.



BAŞBAKAN SUNAK İLE GÖRÜŞTÜ



Zelenski, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da baş başa görüştü.



Volodimir Zelenski, Kral 3. Charles tarafından da kabul edilecek.