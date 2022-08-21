Zelenski’den Kırım açıklaması: Ukrayna geri dönüyor

Ukrayna-Rusya savaşı 179’uncu gününde devam ederken, Kırım’da son günlerde patlamalar oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kırım’daki havanın değiştiğini belirterek, “Bu yıl gerçekten çok özel. Bu yıl, Kırım'ın havasında, oradaki işgalin geçici olduğunu ve Ukrayna'nın geri döndüğünü tam anlamıyla hissedebilirsiniz” dedi. Ukrayna’nın ‘yenilmez’ olarak görülen Rus ordusuna karşı koyduğunu ifade eden Zelenski, “Ne kadar çok şey değişti. Dünyadaki hemen hemen herkesin değiştirmenin imkansız olduğunu düşündüğü şeyler. Onlarca yıl boyunca yenilmez olduğu düşünülen Rus ordusuna karşı neler değişti” dedi.



Ukrayna'nın çatışmalar sırasında ele geçirdiği Rus silahları ve tankları "Bağımsızlık Günü" kutlamaları için Kiev'e götürüldü. İmha edilen tanklar kent merkezinde sergileniyor.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ VURGUSU



Zelenski, 24 Ağustos’ta Ukrayna’nın Sovyetler Birliği’nden ayrılışı sonucu kabul edilen Bağımsızlık Günü’nü hatırlattı. Zelenski, “Bu hafta Rusya'nın kötü ve acımasız eylemlerde bulunmaya çalışabileceğinin farkında olmalıyız. Düşmanımız böyle bir düşman” dedi.