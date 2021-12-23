"100/2000 YÖK Doktora Bursu" bahar dönemi başvuruları başladı

Yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 öncelikli alanda burs verilmesini kapsayan program için üniversiteler, güz dönemi başvurularını 12 Ocak'a kadar yapabilecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.12.2021 - 17:44

"100/2000 YÖK Doktora Bursu" bahar dönemi başvuruları başladı

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Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yürütülen yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda burs verilmesini kapsayan "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı" başvuruları başladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, devlet yükseköğretim kurumları, başvurmak istedikleri alanlar için 12 Ocak 2022 17.00'a kadar "https://yoksis.yok.gov.tr/burslar" adresinden başvuru yapabilecek.

İlan edilen öncelikli alanlardan en fazla 5'i için en az 3 kontenjan talep edilerek başvuruda bulunulabilecek.

Manuel doldurulan formlarla yapılan başvurular ve sistem üzerinden doldurulmuş ancak sonlandırılmamış formlar geçersiz sayılacak.

Yükseköğretim kurumlarının, "100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu"nda istenilen verilerin girişini yapmak üzere belirleyecekleri kişiyi YÖKSİS'te yetkilendirmeleri gerekecek.

İlk defa başvuru yapacak kişilerin yetkilendirme işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumunun personel dairesince yapılacak.

Bu aşamada sadece üniversitelerin kontenjan taleplerine yönelik başvurular alınacak. Öğrencilere yönelik başvurular, bu başvuruların sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecek.

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