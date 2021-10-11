2021 ALES/3 başvuruları ne zaman sona eriyor? (ALES ne zaman yapılacak?)

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 14 Ekim 2021 tarihine kadar sınava başvurabilecek. Geç başvuru tarihi ise 21 Ekim 2021 olarak belirlendi.



Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.



Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.



Adaylar, ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

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ALES/3 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?



ÖSYM tarafından açıklanan başvuru kılavuzunda sınav ücretinin 145 Türk Lirası olduğu açıklandı.

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