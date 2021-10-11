2021 ALES/3 başvuruları ne zaman sona eriyor? (ALES ne zaman yapılacak?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları 14 Ekim'de sona erecek.

Haberler - ntv.com.tr 11.10.2021 - 11:47

2021 ALES/3 başvuruları ne zaman sona eriyor? (ALES ne zaman yapılacak?)

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Akademik Personel ve Lisansüstü i Giriş Sınavı (2021-/3), 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 14 Ekim 2021 tarihine kadar a başvurabilecek. Geç tarihi ise 21 Ekim 2021 olarak belirlendi.

Adaylar a elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, yapmadan veya merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.

Adaylar, 'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

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/3 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından açıklanan kılavuzunda ücretinin 145 Türk Lirası olduğu açıklandı.

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